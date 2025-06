Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2024-05-30 Added AccurateRip metadata, a new high quality metadata database to take replace freedb.

With this update, selected metadata providers are set to a new default. CD Ripper: Manual meta page, handles 5 providers, only shows active providers

New menu option 'After Metadata Display Review Metadata' to auto show the review page

Review Perfect Metadata menu item renamed to Review Metadata

CD-Text is now part of PerfectMeta if enabled (off by default), it will show on metadata review page

Musicbrainz could stall lookup, now much faster

Default naming has ", Disc x" on multi disc in file path and no longer defaults to putting ', Disc ' on the end of the album name.

ID Tags & Metadata Can edit the multi artist detection values

Multi artist detection also detects with (xxx and [xxx and removes end ) or ]

ID Tags from providers unicode \u2010 is replaced with -

Wierd unicode spaces are standardized to ' '