Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2024-05-01 CD Ripper: we have restored freedb.dbpoweramp.com as a replacement for gnudb (which took-over from freedb.org), why? gnudb.org have started requiring emails to access their system. We do not agree with this type of intrusive data collection to access a publicly created database. It goes against the ethos of running a public database, especially as dBpoweramp users would have submitted a very significant percentage of all discs in that database. Going forward we will create a new community populated metadata database, it will be branded as part of the AccurateRip family, and will be open to all. AccurateRip has existed without restrictions for almost 20 years, together we will create a high quality database. Watch this space...

Tag Editor: pressing enter when editing a tag value will accept changes, pressing enter again will close tag editor page

Replaygain DSP detects when encoding lossy, will calculate RG values by decoding the lossy encoded file after encoded

Bug Fix: CD Ripper: if a track required re-ripping of bad frames, then AccurateRip cross checking of pressings for that one track would fail

CD Ripper: log is now in order of tracks