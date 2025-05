Versie 6.0.4 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de gangbaarste besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en een betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Het programma is ook in het Nederlands te gebruiken. De changelog sinds versie 6.0 kan hieronder worden gevonden.

Zoom version 6.0.4 (38135) Resolved Issues Minor bug fixes Zoom version 6.0.3 (37634) New and enhanced features Meeting features: Support for additional characters in Personal Link Admins can use additional characters, including hyphens (-) and underscores (_) , in users' Personal Link, which is a vanity version of their Personal Meeting ID (PMI). This allows successful mapping of SCIM or SAML fields containing these characters to users' personal links, and resolves provisioning failures experienced by some users with display names containing hyphens or underscores. Resolved Issues Minor bug fixes