Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 552.12 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone en Diablo IV. Verder is er een probleem verholpen in Horizon Forbidden West en laat de changelog nog drie problemen zien waarvoor nog geen oplossing is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Season 3 of Call of Duty: Modern Warfare III and Call of Duty: Warzone and Diablo IV’s latest update which introduces ray tracing support. Fixed Gaming Bugs Horizon Forbidden West: Resizable BAR profile [4496595] Open Issues GeForce GTX 10/RTX 20 series: PC may randomly freeze when Windows Hardware-Accelerated GPU Scheduling and NVIDIA SLI are both enabled [4009884]

Horizon Forbidden West Complete Edition: Lower GPU utilization when Reflex is set to “On + Boost” [4412035]

Tekken 8 may randomly crash during gameplay on GeForce GTX 10-series graphics cards. [4503216]