Driver-update: GeForce Game Ready Driver 552.12 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 552.12 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone en Diablo IV. Verder is er een probleem verholpen in Horizon Forbidden West en laat de changelog nog drie problemen zien waarvoor nog geen oplossing is.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Season 3 of Call of Duty: Modern Warfare III and Call of Duty: Warzone and Diablo IV’s latest update which introduces ray tracing support.

Fixed Gaming Bugs
  • Horizon Forbidden West: Resizable BAR profile [4496595]
Open Issues
  • GeForce GTX 10/RTX 20 series: PC may randomly freeze when Windows Hardware-Accelerated GPU Scheduling and NVIDIA SLI are both enabled [4009884]
  • Horizon Forbidden West Complete Edition: Lower GPU utilization when Reflex is set to “On + Boost” [4412035]
  • Tekken 8 may randomly crash during gameplay on GeForce GTX 10-series graphics cards. [4503216]

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC

Versienummer 552.12 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Bestandsgrootte 634,58MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-04-2024 21:05
10 • submitter: shaswin

04-04-2024 • 21:05

10

Submitter: shaswin

Bron: nVidia

Update-historie

29-07 GeForce Game Ready Driver 610.88 WHQL 7
09-07 GeForce Game Ready Driver 610.74 WHQL 23
17-06 GeForce Game Ready Driver 610.62 WHQL 34
27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
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Nvidia GeForce Game Ready Driver

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software Nvidia

Reacties (10)

-Moderatie-faq
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Mrgrind 5 april 2024 04:52
heeft iemand ook met deze update dat de fans blijven draaien van de videocard
ik heb een 3080 en als ik gewoon aan het gamen ben gaan de fans boven bepaalde graden aan en gaan in (eco) modes als ik me schermen uitzet maar bij deze update blijven ze aan
Lyanna @Mrgrind5 april 2024 14:15
Die van mij (4070 ti suprim x) staan gewoon stil buiten een game
StGermain @vinkjb4 april 2024 22:42
Zet bij instellingen de beta uit dan ben je van de aprilgrap af.
vinkjb @StGermain5 april 2024 00:45
Ik heb er niets aan verandert het was ineens zo, ik dacht ook 1 april maar het is nog steeds 1 apr bij mij...

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 24 juli 2024 00:13]

StGermain @vinkjb5 april 2024 10:36
Klopt maar door het uit te zetten is het opgelost bij mij.
CH4OS @vinkjb5 april 2024 00:36
Iemand heeft .plan: We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu voll... gemist, denk ik.
vinkjb @CH4OS5 april 2024 00:51
.

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 24 juli 2024 00:13]

vinkjb @CH4OS5 april 2024 01:02
Nee heb ik gezien hoor
Tyrian @vinkjb4 april 2024 21:56
Je kunt altijd terugkoppeling geven in de discussieruimte.

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