Software-update: AdGuard Home 0.107.48

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.47 is uitgekomen en wegens een probleem is ook meteen 0.107.48 verschenen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home 0.107.47

Security
  • Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.2.
Changed
  • Time Zone Database is now embedded in the binary (#6758).
  • Failed authentication attempts show the originating IP address in the logs, if the request came from a trusted proxy (#5829).
Deprecated
  • Go 1.22 support. Future versions will require at least Go 1.23 to build.
  • Currently, AdGuard Home uses a best-effort algorithm to fix invalid IDs of filtering-rule lists on startup. This feature is deprecated, and invalid IDs will cause errors on startup in a future version.
  • Node.JS 16. Future versions will require at least Node.JS 18 to build.
Fixed
  • Resetting DNS upstream mode when applying unrelated settings (#6851).
  • Symbolic links to the configuration file begin replaced by a copy of the real file upon startup on FreeBSD (#6717).
Removed
  • Go 1.21 support.

AdGuard Home 0.107.48

Fixed
  • Access settings not being applied to encrypted protocols (#6890)

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.48
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.48
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 04-04-2024 16:36 11

04-04-2024 • 16:36

11

Bron: AdGuard Team

Update-historie

13-07 AdGuard Home 0.107.78 9
02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
10-'25 AdGuard Home 0.107.69 0
10-'25 AdGuard Home 0.107.68 16
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Reacties (11)

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arjen888 4 april 2024 19:12
Heb al jaren Pi-Hole draaien, waar blinkt AdGuard meer in uit dan Pi-Hole?
gerritjan @arjen8884 april 2024 19:33
Wat mij betreft:
DoH en DoT heeft ADG-home standaard aan boord, Pi-hole niet.
lenwar
@arjen8884 april 2024 20:11
In de basis doen ze vrijwel hetzelfde. (Beiden zijn een DNS-sinkhole) De primaire functionele verschillen functioneel zijn:

AGH heeft out-of-the-box DoH ondersteuning, zowel intern als extern (upstream).
Het heeft ‘schuifjes’ waarmee je per apparaat of groep, diensten kan blokkeren (Facebook, YouTube, Netflix, Minecraft, OnlyFans, Whatsapp, enz)
Het ondersteund native de efficiëntere ABP-formaat blocklists (Ik weet niet zeker of pi-hole dat ondertussen ook doet)
Het is makkelijker per apparaat te tweaken

Technisch gezien is het een binary die je downloadt en native opstart op iedere Windows, Linux of UNIX-achtige omgeving, mits de CPU-architectuur wordt ondersteund. Je kunt het op iedere iets knappere router opstarten, waar pihole een aangepaste dnsmasq, php-installatie, webserver, enz is, waardoor het effectief alleen op Linux-achtige servers (of docker) draait.
AGH kan onder Linux zonder rootrechten draaien.

Die laatste dingen zijn puur techniek en allicht niet interessant voor je.
Jack Flushell @arjen8884 april 2024 19:19
Zit weinig verschil in. De stats zijn in Pi-Hole wel veel mooier.
Yzord @arjen8884 april 2024 19:27
Heb ik ook, maar ik ving laatst op dat Pihole v6 betaald gaat worden dus even in de gaten houden vwb deze software.
Church of Noise @Yzord4 april 2024 19:40
Nog niks van gehoord, en zou me ook verbazen... Zie ook https://pi-hole.net/donate/#donate
(vrijwillige Pi-Hole Patron hier overigens)
En anders, graag staven ajb.
BasHouse 4 april 2024 18:33
Ik heb hem al een tijdje draaien op een RaspberryPi 4, merk er bijna niks van behalve dan dat ik sommige links wel kan aanklikken maar dat ik dan niet op de doelpagina kom. Uiteraard omdat er een adware link tussen zit. Ik zie dit niet als een probleem. Wel als een wakeup call. En wat ik vooral heel erg merk is dat ik nauwelijks word lastig gevallen met reclame en popups. En natuurlijk staat Tweakers.net in mn whitelist :)
Mausssie 5 april 2024 10:38
Heb dit nu op mijn Raspberry Pi draaien, maar lees de laatste tijd ook veel over NextDNS. Iemand die hier al bekend mee is?
mdenboer @Mausssie5 april 2024 11:39
NextDNS is prima als je niet teveel verwacht qua functies en het is best prijzig.
Maar het werkt wel goed. Heb het een jaar gehad maar ben toch teruggegaan naar AdGuard Home in docker.
NextDNS is bijvoorbeeld niet goed in DNS rewriting, wat ik wel veel gebruik op mijn LAN.
Daarnaast kost NextDNS bijna 20 euro per jaar (of 2 euro per maand), tenzijn je onder de 300.000 queries per maand blijft.
Mausssie @mdenboer5 april 2024 11:51
Dank je wel. Is het niet zo dat de snelheid van NextDNS veel beter is?
Als ik nu buiten mijn eigen netwerk gebruik wil maken van AdGuard, moet ik via WireGuard een VPN verbinding maken naar mijn Raspberry Pi. Dit lijkt mij een stuk tragen dan NextDNS.
mdenboer @Mausssie5 april 2024 13:17
Dat klopt, NextDNS heeft een netwerk van servers over de wereld verspreid.
Als dat een vereiste is, dan is NextDNS een optie.

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