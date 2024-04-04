AdGuard Home versie 0.107.47 is uitgekomen en wegens een probleem is ook meteen 0.107.48 verschenen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home 0.107.47 Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.2. Changed Time Zone Database is now embedded in the binary (#6758).

Failed authentication attempts show the originating IP address in the logs, if the request came from a trusted proxy (#5829). Deprecated Go 1.22 support. Future versions will require at least Go 1.23 to build.

Currently, AdGuard Home uses a best-effort algorithm to fix invalid IDs of filtering-rule lists on startup. This feature is deprecated, and invalid IDs will cause errors on startup in a future version.

Node.JS 16. Future versions will require at least Node.JS 18 to build. Fixed Resetting DNS upstream mode when applying unrelated settings (#6851).

Symbolic links to the configuration file begin replaced by a copy of the real file upon startup on FreeBSD (#6717). Removed Go 1.21 support. AdGuard Home 0.107.48 Fixed Access settings not being applied to encrypted protocols (#6890)