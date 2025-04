Kort na het verschijnen van Wireshark versie 4.2.1 is wegens problemen met bijwerken vanaf versies 4.2.0 en 4.2.1 alweer versie 4.2.2 van de opensource-protocolanalyzer en -packetsniffer Wireshark uitgekomen. Met dit programma kunnen verschillende datapakketten en netwerkprotocollen op het netwerk worden geanalyseerd. Ook kan het programma eerder opgeslagen dataverkeer als invoer gebruiken. Wireshark is te downloaden voor 64bit-uitvoeringen van Windows en macOS. De broncode is beschikbaar voor gebruik op Linux, Solaris en *BSD. In versie 4.2.0 treffen we onder andere een donkere modus onder Windows aan, is er een download voor de Arm-versie van Windows en zijn er weer heel veel protocollen toegevoegd of bijgewerkt. In versie 4.2.2 zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

The following bugs have been fixed: sharkd is not installed by the Windows installer. Issue 19556.

Fuzz job crash output: fuzz-2024-01-01-7740.pcap. Issue 19558.

Can’t open a snoop file from the Open dialog box unless I select \"All files\" as the file type. Issue 19565.

Add s4607 dissector to \"decode as\" Issue 19566.

Updater for 4.2.1 hangs. Issue 19568. Updated Protocol Support RSVP

RTPS

STANAG 4607

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Wireshark 4.2.2 voor Windows (64bit)

Wireshark 4.2.2 voor Windows (Arm)

Wireshark 4.2.2 voor PortableApps

Wireshark 4.2.2 voor macOS (Arm, 64bit)

Wireshark 4.2.2 voor macOS (Intel, 64bit)

Wireshark 4.2.2 broncode voor onder andere Linux, Solaris en *BSD