Versie 4.4.5 van de opensource protocolanalyser en packetsniffer Wireshark is uitgekomen. Met dit programma kunnen verschillende datapakketten en netwerkprotocollen op het netwerk worden geanalyseerd. Ook kan het programma eerder opgeslagen dataverkeer als invoer gebruiken. Wireshark is te downloaden voor 64bit-uitvoeringen van Windows en macOS. De broncode is beschikbaar voor gebruik op Linux, Solaris en *BSD. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

The following bugs have been fixed: GRPC: protobuf_json only displays the truncated string value. Issue 20392.

Wireshark crashes when clicking on a column title/header. Issue 20403. Updated Protocol Support GNW

IPv4

NFAPI

ProtoBuf

