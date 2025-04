Versie 4.2.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug-fixes: New downloads did not appear in the History after the update to 4.2.0. Changes: The external IPv6-address is shown, instead of the internal address.

Windows: Network drives as Download Folder are no longer blocked, only warned against.