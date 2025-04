Versie 177 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn enkele problemen verholpen en is de LibreHardwareMonitor-bibliotheek bijgewerkt naar een nieuwere versie.

Changelog for version 177 Bug fixes

Update LibreHardwareMonitorLib