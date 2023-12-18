Versie 0.80 van PuTTY is beschikbaar gekomen. PuTTY is een van de populairste telnet- en ssh -clients, waarmee het mogelijk is om een computer over een beveiligde verbinding op afstand te beheren. Oorspronkelijk was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar er zijn tegenwoordig ook clients voor de diverse Unix-platforms. Wegens een probleem wordt Windows-gebruikers aangeraden eerst de oude versie te verwijderen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 0.80: Security fix: support for OpenSSH's new kex-strict protocol modification, addressing a vulnerability in some @openssh.com cipher and MAC modes, in particular ChaCha20+Poly1305.

protocol modification, addressing a vulnerability in some cipher and MAC modes, in particular ChaCha20+Poly1305. Bug fix: the MSI-installed version of putty.exe can now find its help file again.

can now find its help file again. Bug fix: a server sending non-displaying terminal escape sequences such as ESC[0m now no longer resets the scrollback to the bottom of the window.