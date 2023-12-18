Software-update: PuTTY 0.80

PuTTY logo (79 pix) Versie 0.80 van PuTTY is beschikbaar gekomen. PuTTY is een van de populairste telnet- en ssh-clients, waarmee het mogelijk is om een computer over een beveiligde verbinding op afstand te beheren. Oorspronkelijk was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar er zijn tegenwoordig ook clients voor de diverse Unix-platforms. Wegens een probleem wordt Windows-gebruikers aangeraden eerst de oude versie te verwijderen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 0.80:
  • Security fix: support for OpenSSH's new kex-strict protocol modification, addressing a vulnerability in some @openssh.com cipher and MAC modes, in particular ChaCha20+Poly1305.
  • Bug fix: the MSI-installed version of putty.exe can now find its help file again.
  • Bug fix: a server sending non-displaying terminal escape sequences such as ESC[0m now no longer resets the scrollback to the bottom of the window.

PuTTY

Versienummer 0.80
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website PuTTY
Download https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
Bestandsgrootte 3,54MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-12-2023 20:39 47

18-12-2023 • 20:39

47

Bron: PuTTY

Update-historie

22-05 PuTTY 0.84 6
02-'25 PuTTY 0.83 37
11-'24 PuTTY 0.82 26
04-'24 PuTTY 0.81 50
12-'23 PuTTY 0.80 47
08-'23 PuTTY 0.79 24
10-'22 PuTTY 0.78 23
05-'22 PuTTY 0.77 41
07-'21 PuTTY 0.76 25
05-'21 PuTTY 0.75 25
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Reacties (47)

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Tom Paris 18 december 2023 20:54
Changelog klopt niet, die is van 0.79. Versie 0.80 is een security release met een fix voor de Terrapin vulnerability. Correcte changelog:
These features are new in 0.80 (released 2023-12-18):

- Security fix: support for OpenSSH's new kex-strict protocol modification, addressing a vulnerability in some @openssh.com cipher and MAC modes, in particular ChaCha20+Poly1305.
- Bug fix: the MSI-installed version of putty.exe can now find its help file again.
- Bug fix: a server sending non-displaying terminal escape sequences such as ESC[0m now no longer resets the scrollback to the bottom of the window.
Dark Angel 58 19 december 2023 02:55
Waarom heeft Putty na erg lange tijd nooit versie 1 gekregen???
Ik bedoel... dat is echt grappig... NA 24 JAAR !!!!!!
Wat een schok, nietwaar? :')

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 13:00]

Blokker_1999 @Dark Angel 5819 december 2023 03:45
Omdat het maar een nummer is dat niets betekend?
Dark Angel 58 @Blokker_199919 december 2023 08:45
Of ze vinden het leuk... om putty nooit 1.00 te geven, dachten ze 24 jaar geleden.
Als ik goed heb, gezien versie histories... is Putty 80 keer bijgewerkt, als ik goed heb krijgt Putty over 20 keer bijwerken eindelijk versie 1.0.
Kraay89 @Dark Angel 5819 december 2023 09:43
Major.Minor versie notatie volgt zelden het 'normale tellen'. Het is heel normaal om van een versie 0.9 naar 0.10 naar 0.11 te gaan, i.p.v. 0.9 naar 1.0 naar 1.1.

Dat ze t.z.t. bij 0.99 zijn betekent dus niet dat er daarna een versie 1.0, dat zou ook zomaar een versie 0.100 kunnen zijn. Als de geschiedenis van PuTTY iets zegt, is dat zelf bijna een garantie... ;-)

[Reactie gewijzigd door Kraay89 op 23 juli 2024 13:00]

beerse
@Kraay8921 december 2023 11:01
Wat is normaal tellen? Mac adressen, IPv4 adressen en IPv6 adressen zijn ook alleen maar getallen. De notatie en het gebruikte tel-stelsel verschilt een beetje.

Daarnaast, de betrekkelijk vrije punt notatie die bij versie en sub-versie nummers gebruikt worden zijn ook altijd sterk afhankelijk van de gebruiker. Kijk maar eens naar de nummering die in gedrukte media wordt gebruikt. De enige continuïteit die ik daar in de regel wel in herken is de volgorde. :o

Misschien moeten we de versies van Putty behandelen zoals bijvoorbeeld bij IPv4 adressen vaak kan en mag: Ze begint met een 0, zonder volgende x en daarmee is het nummer octaal. Met 0x zou het hexadecimaal zijn. :+

Aan de andere kant moeten we straks gaan uitkijken als putty opeens met versie 1 komt. Dan is mogelijk een ander protocol in gebruik genomen. }>

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 13:00]

MazDaMan1970 @Dark Angel 5819 december 2023 10:24
Was ook mijn 1e gedachte. Het grappige is dat dit wel een 'final' versie is (wat dat ook mag betekenen....) Ik gebruikte bij Windows PuTTY regelmatig, maar sinds SSH standaard in Windows zit, gebruik ik het nog maar zelden.
beastdjw 18 december 2023 21:47
mobaxterm is mijn vriend, na jaren lang putty gebruikt te hebben. Met xserver, mooie kleurtjes en nog veel meer!

[Reactie gewijzigd door beastdjw op 23 juli 2024 13:00]

Room42 @beastdjw19 december 2023 00:48
Behalve dat MobaXterm ook gewoon PuTTY gebruik. ;)
FeronIT @beastdjw19 december 2023 09:58
#metoo. Moba biedt meer functionaliteiten en is een van de eerst dingen die ik op mijn PC installeer
Op de een of andere manier weigert Tweakers om MobaXTerm op te nemen in de meuktracker ondanks dat ik minimaal 4x per jaar een update submit
CPV 18 december 2023 22:09
Toch leuk: na al die jaren krijgen we versie 0.80.
Wanneer is het product een keer af en komt 1.0 uit? ;)
elmuerte @CPV19 december 2023 07:48
Misschien over 20 releases. Maar dat mogelijk ook 0.100 worden.
Verwijderd @CPV18 december 2023 22:52
Exact
artificial_sun 18 december 2023 21:52
Ik gebruik altijd Putty voor ABB PLC's maar ik zal eens naar de alternatieven uit deze comments kijken. Ik vind het niet Je van het (bewaren van profielen, switchen van com poorten)
dasiro 18 december 2023 23:25
ik gebruik het vooral in combinatie met multiputty om snel meerdere sessies naar verschillende hosts te openen en simultane commando's te kunnen sturen.

offtopic: kent iemand een terminal client die met power automate kan samenwerken om data op te halen?
Room42 @dasiro19 december 2023 00:55
Ik ken Power Automate niet. Maar als je daarmee command lines uit kan voeren zijn wellicht de CLI-mogelijkheden van PuTTY een oplossing en anders de in Windows ingebouwde SSH client?
GeroldM @dasiro19 december 2023 02:07
Ook onbekend met Power Automate. ExtraTerm is een applicatie waarmee je meerdere CMD, Powershell en Bash shells in 1 scherm kan tonen. Misschien dat deze applicatie samenwerkt met Power Automate. Het is in elk geval open source en, behalve wat tijd, kosteloos.

*edit: link naar desbetreffende applicatie toegevoegd *

[Reactie gewijzigd door GeroldM op 23 juli 2024 13:00]

dss58 18 december 2023 22:41
werkt nu copy-paste nu wel via anydesk ?
Room42 @dss5819 december 2023 00:54
Aan wie vraag je dat? Want in de changelog staat er niks over en waarom zou een eventueel copy/paste-probleem aan PuTTY liggen en niet aan Anydesk (of zelfs de user)?
syg13 @dss5819 december 2023 00:59
Is dat geen optie in anydesk? Net zoals bij teamvieudat je kopiëren rn plakken kan aanzetten?
In jouw geval in anydesk.
GeroldM @dss5819 december 2023 02:03
AnyDesk kan over tijd moeilijk gaan doen met copy-paste in mijn ervaring. Het enige wat echt helpt is AnyDesk herstarten. En dan bedoel ik niet de alleen de applicatie, maar ook de AnyDesk service die draait op je Windows machine.

Als het probleem blijft bestaan, dan zou ik ook de remote Anydesk instantie compleet herstarten.

Of, als je toch genoeg aan hardware tot je beschikking hebt, Ik draai zelf nu een Proxmox cluster met daarin een (Linux) VM toegewijd aan de RustDesk server software. Een andere (Linux) VM draait Twingate. Ik log in via Twingate in het remote netwerk en gebruik dan de Rustdek client op mijn systeem, koppel deze aan de RustDesk server en verkrijg toegang op die manier. De laatste keer was ik zo 3 dagen aaneengesloten gekoppeld, zonder onderbreking, zonder gepush van AnyDesk. Moest namelijk een langlopend process in de gaten houden en na het fixen van het database probleem (inhoud, niet de DB zelf), het proces opnieuw starten tot een nieuwe fout optrad.

Nu ik zelf een RustDesk server draai, heb ik geen moment meer omgekeken naar AnyDesk.
dss58 @GeroldM19 december 2023 05:46
en de andere kant waar ik in log ? werkt het dan wel ?
teamvieuwer is out ! exit ! webex van cisco ?

[Reactie gewijzigd door dss58 op 23 juli 2024 13:00]

UTMachine 18 december 2023 20:45
Blijft mijn to-go ssh client.
Yordi- @UTMachine18 december 2023 20:56
Als je toch op Windows wilt blijven voor ssh; probeer eens WSL2 of openssh in Windows/Powershell. Putty is toch eigenlijk niet meer nodig in deze tijd.
Llopigat @Yordi-18 december 2023 21:28
Nodig nee maar ik vind putty op zich best fijn werken. Al is een heleboel daarvan natuurlijk "muscle memory:.

WSL2 vind ik dan weer zonde, dan draai je een hele VM. Ik vond WSL1 een veel slimmere oplossing (je praatte met Linux apps tegen de windows kernel aan, veel efficienter). Maar helaas zijn ze daar van af gestapt.

OpenSSH in powershell is dan wel weer een goede oplossing omdat het er nu standaard in zit inderdaad.
maevian @Llopigat18 december 2023 22:17
De overhead van die VM is zo minimaal en omdat er niet constant moet vertaald worden is de performance juist hoger in WSL2 dan in WSL1.
Room42 @maevian19 december 2023 00:51
De overhead is vooral in RAM te zien. Als je alleen maar naar externe servers hoeft te verbinden is PuTTY veel lichter. En voordat je zegt 'iedereen heeft toch genoeg RAM tegenwoordig', met de zware web-applicaties en veelal smal bemeten zakelijke laptops is de RAM al snel vergeven aan de browsers en dan is een wat zuinige SSH-client wel erg prettig. ;)
Bamboozled @Room4219 december 2023 10:00
Welke smal bemeten zakelijke laptops bedoel je? Ik heb eigenlijk al jaren 2x de op dat moment gangbare hoeveelheid ram en een i7, soms i5. Worden er echt nog laptops met 8GB gebruikt - zakelijk? Dan moet je gaan klagen dat je 7 jaar oude laptop aan vervanging toe is of meer ram nodig heeft.
batjes @Bamboozled19 december 2023 13:41
Worden er echt nog laptops met 8GB gebruikt - zakelijk? Dan moet je gaan klagen dat je 7 jaar oude laptop aan vervanging toe is of meer ram nodig heeft.
Hoe ver sta je van de gemiddelde kantoor werkplek af? 4GB is nog vrij gewoon, 8GB is voor veel werklaptops al luxe. 16GB+ zie je praktisch alleen in IT kantooromgevingen.
GeroldM @Bamboozled19 december 2023 12:31
Hier in Zuid-Amerika worden nog altijd nieuwe laptops met 4 GB aan RAM verkocht. En ja, deze draaien Windows 11 (vanaf de fabriek). En nee, het zijn geen ondingen die vanaf een eMMc drive werken.

8 GByte is in mijn ogen het absolute minimum voor elke moderne versie van Windows...maar meer dan genoeg fabrikanten zijn het daar niet mee eens. Sterker nog, zelfs het schamele beetje RAM wat er in zit is vaak ook nog eens gesoldeerd op het moederbord van de laptop.

Zelf heb ik het idee dat bij het testen van hardware, de beste laptops en onderdelen gaan naar de VS/Noord-Amerika en de West-Europese markten. Laptops en onderdelen die minder goed door hun "burn-in"-tests komen, die gaan naar markten als Australie/Nieuw Zeeland/Azie. Laptops en onderdelen die amper door hun "burn-in"-test komen, dat spul gaat na revisie (of zelfs verwijdering van functionaliteit) rechtstreeks naar markten als Zuid-Amerika/Centraal-Amerika en Afrika.

En deze karig bemeten laptops/onderdelen zijn niet eens goedkoper qua aanschaf dan in NL. Alleen is het zo dat het gemiddelde salaris hier 3 tot 4 keer lager is dan in Nederland. Dus zijn een heleboel mensen al blij dat ze een nieuwe laptop aan kunnen schaffen. Als je ziet wat mensen nog durven te vragen voor 2e hands laptops/onderdelen op FaceBook Marketplace, dan vallen je ogen uit je kop.

Nu denk ik dat je gelijk hebt en ben het eens met je algemene stelling. Maar ben hier ook door schade en schande wijs geworden als het gaat hoe fabrikanten de Zuid-Amerikaanse markt "respecteren".
Llopigat @maevian18 december 2023 22:37
Het waren maar wat system calls. Bovendien had je met WSL1 veel meer integratie tussen het Windows en Linux gedeelte. Nu is het gewoon alsof je een VM draait.

Het is vooral zo gedaan omdat je geen docker kon hebben met WSL1. Voor mij totaal niet belangrijk maar er werd veel over geklaagd.
GeroldM @Llopigat19 december 2023 01:47
Als je van mening bent dat Docker geweldig draait op je Windows systeem, dan heb je nog nooit Docker op Linux gebruikt. Een wereld van verschil en duidelijk in het voordeel van Linux.

Aangezien ik toch een extra systeem had, draaide ik daarop Proxmox, met een Linux VM Linux dat Docker draait. Op die manier kan de VM met gemak naar een andere node worden verplaatst, wanneer nodig. Het is ook een filter voor Docker images die leuk zijn om erbij te hebben en andere images die dagelijks worden gebruikt. En 'last, but not least', het is een extra stukje scheiding tussen de host kernel en de kernel dat Docker draait. Bij Docker is het mogelijk om inhoud van een andere image op dezelfde kernel in te zien. Zet je daar een VM tussen, dan is het voor malware/virussen een flink stuk moeilijker om inhoud van Docker images in te zien die niet op dezelfde VM draaien.
Llopigat @GeroldM19 december 2023 01:51
Nee ik bedoelde dat het voor mij totaal niet belangrijk is. Want ik draai nooit docker op Windows.

Maar het was verreweg de grootste klacht over WSL1.
maevian @Yordi-18 december 2023 21:00
Putty zelf gebruik ik niet, maar wel Putty CAC, aangezien dat op Windows nog altijd de makkelijkste manier is om in te loggen via fido op een dag sessie.
Ook programma’s als winscp en mremoteng gebruiken putty (of putty cac) als back end.
skatebiker @Yordi-19 december 2023 09:15
Mee eens. Al ben ik geen Windows gebruiker, maar soms moet ik het gebruiken op systemen van klanten om vanaf hun Windows portaal op een Linux server in te loggen.
En dan merk ik dat ik een 'barebones' SSH client fijner vind.
Met name kopiëren en plakken is heel raar. Geen Ctrl+C/V (of Alt-C/V) maar rechtermuisklik is paste en enter is copy. Erg onlogisch. Dan is ctrl+shift+C/V in een Ubuntu terminal of cmd+C/V op een macOS terminal toch logischer.
beerse
@Yordi-21 december 2023 11:59
Als je op msWindows wilt blijven is wsl of wsl2 geen optie, dan schakel je binnen msWindows over op een linux. Maar toegegeven, via die route kan je vanaf een msWindows machine met de ssh die bij de gebruikte linux komt werken.

Sinds microsoft een betere terminal dan de vt102 biedt en de OpenSSH client met msWindows mee levert, is dat als systeembeheerder wel mijn eerste keuze. Vooral omdat ze betrekkelijk snel beschikbaar is en met het os wordt bijgehouden.
Ondertussen heb ik deze OpenSSH implementatie ook leren kennen als redelijk compatibel met de OpenSSH die op de meeste linux systemen mee komt. Tot de configuratie in je ${HOME}/.ssh/ directory aan toe. Key bestanden en een config file kunnen zo overgezet worden, het werkt redelijk gelijk. Ook het gebruik van de ssh-agent en ssh-add voor keys met passphrases (wachtwoorden).
karma28 18 december 2023 21:07
Ik gebruik geen Putty meer. Ik vind Solarputty veel beter en dat doe ik in combinatie met WinSCP
fv @karma2818 december 2023 23:52
De gouden eenheid: kitty ipv. putty + winscp.
karma28 @fv20 december 2023 21:11
Ik kan ook WinSCP in SolarPutty gebruiken. De tool heeft een SCP en SFTP mogelijkheid, alleen heb ik ervoor gekozen om dit gescheiden te houden en het SCP gedeelte te doen via WinSCP. Daarnaast kan geen enkele tool tippen aan de mogelijkheden van WinSCP. Het is niet alleen kopieren van bestanden maar veel meer dan dat.
sus 19 december 2023 09:34
Sinds ik in cmd.exe direct ssh kan tikken gebruik ik putty niet meer. Gebruikte het alleen om op een server hier in te loggen en wat updates te draaien en daar heeft putty voor mij geen meerwaarde meer in :)
Bamboozled @sus19 december 2023 10:04
Helemaal als je de nieuwe Windows terminal gebruikt.
crazyboy01 @sus20 december 2023 13:42
Voor de nieuweling kan een GUI wel handig zijn om de verbinding te begrijpen, zeker als meer doet dan alleen de basisconnectie. Maar ná dat begin zijn commands ook gewoon eenvoudiger dan alles instellen in de vrij uitgebreide GUI, als je met meerdere verbindingen werkt en 'n enkel profiel niet voldoet etc al helemaal.

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