Er is een nieuwe release van PuTTY beschikbaar gekomen. PuTTY is een van de populairste telnet- en ssh -clients, waarmee het mogelijk is om een computer over een beveiligde verbinding op afstand te beheren. Oorspronkelijk was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar er zijn tegenwoordig ook clients voor de diverse Unix-platforms. De changelog voor versie 0.76 kan hieronder worden gevonden.

New: New option to abandon an SSH connection if the server allows you to authenticate in a trivial manner. Bug fix: Windows PuTTY crashed when the 'Use system colours' option was used.

Crash on Windows when using MIT Kerberos together with 'Restart Session'.

Windows PuTTY leaked named pipes after contacting Pageant.

Windows PuTTY didn't update the window while you held down the scrollbar arrow buttons long enough to 'key-repeat'.

User colour-palette reconfiguration via 'Change Settings' were delayed-action.

Server colour-palette reconfigurations were sometimes lost.

A tight loop could occur on reading a truncated private key file.

The Windows Pageant GUI key list didn't display key lengths.