Versie 1.3 van Inkscape is uitgebracht. Dit opensource- en crossplatformprogramma is bedoeld voor het bewerken van vectorafbeeldingen. Het vertoont overeenkomsten met programma's als Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand en Xara X, maar het grote verschil is dat Inkscape met Scalable Vector Graphics werkt, een door het W3C ontwikkelde open standaard. Uitgebreide informatie over de veranderingen en verbeteringen die in versie 1.3 zijn aangebracht, kunnen op deze pagina worden gevonden. In versie 1.3.2 treffen we verder voornamelijk bugfixes aan.

Changes in Inkscape version 1.3.2: Stars, polygons, spirals, 3D boxes are now saved correctly (MR #6090)

The restoration mechanism does not yet work for Inkscape svg files though some data can be recovered if you open the files. Unfortunately any files you have saved as plain or optimized SVG will never be recoverable, as the shape metadata is irretrievably lost for those file types.

When using the new 'Text to glyphs' function, lines no longer end with @ signs, when there's a linebreak (MR #6094, Bug #4675).

Traditional Chinese translation updated (MR #6105)

Windows installer banner layout fixed (MR #6097)