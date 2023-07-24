Versie 1.3 van Inkscape is uitgebracht. Dit opensource- en cross-platformprogramma is bedoeld voor het bewerken van vectorafbeeldingen. Het vertoont overeenkomsten met programma's als Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand en Xara X, maar het grote verschil is dat Inkscape met Scalable Vector Graphics werkt, een door het W3C ontwikkelde open standaard. Uitgebreide informatie over de veranderingen en verbeteringen die we in versie 1.3 aantreffen kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de hoogtepunten: