Software-update: Inkscape 1.3

Inkscape logo (75 pix) Versie 1.3 van Inkscape is uitgebracht. Dit opensource- en cross-platformprogramma is bedoeld voor het bewerken van vectorafbeeldingen. Het vertoont overeenkomsten met programma's als Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand en Xara X, maar het grote verschil is dat Inkscape met Scalable Vector Graphics werkt, een door het W3C ontwikkelde open standaard. Uitgebreide informatie over de veranderingen en verbeteringen die we in versie 1.3 aantreffen kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de hoogtepunten:

Release highlights … and lots more!

Versienummer 1.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Inkscape
Download https://inkscape.org/release/inkscape-1.3
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 24-07-2023 08:47
2 • submitter: S.Paternotte

24-07-2023 • 08:47

2

Submitter: S.Paternotte

Bron: Inkscape

Update-historie

28-12 Inkscape 1.4.3 0
05-'25 Inkscape 1.4.2 2
10-'24 Inkscape 1.4 14
11-'23 Inkscape 1.3.2 0
11-'23 Inkscape 1.3.1 1
07-'23 Inkscape 1.3 2
12-'22 Inkscape 1.2.2 10
07-'22 Inkscape 1.2.1 16
05-'22 Inkscape 1.2 4
02-'22 Inkscape 1.1.2 13
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Inkscape

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai
24 juli 2023 09:18
Ah, eindelijk een nieuwe versie. Ik hoop dat deze versie stabieler is dan zijn voorganger 1.2, want die zie ik regelmatig crashen, zij het gelukkig niet op de pc's en laptops voor onze leerlingen.

Wij gebruiken Inkscape op onze school om leerlingen ontwerpen te laten maken voor snijplotter en lasersnijder.

Op andere scholen wordt daar Adobe Illustrator voor gebruikt.

Illustrator is wat nauwkeuriger dan Inkscape in bepaalde opzichten, maar voor 99% van de ontwerpen bij ons op school maakt dat niet uit.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 27 juli 2024 09:27]

scholtnp 24 juli 2023 14:05
Wie een Ubuntu-style distro gebruikt kan ook automatisch stabiele updates laten binnenhalen via een ppa, erg handig, zeker als er later bugfixes bijkomen.

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