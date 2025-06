Nessus is een securityscanner die een netwerk kan scannen op bekende exploits en openstaande services. Resultaten kunnen vervolgens in verscheidene rapporten weergegeven worden. Ook kan de software geïntegreerd worden met andere pakketten, zoals CyberArk voor credentialmanagement en emm -oplossingen van Microsoft, BlackBerry en Ivanti. Nessus wordt in drie verschillende smaken uitgegeven: de gratis te gebruiken Essentials-editie met beperkte functionaliteit, en de betaalde Professional- en Expert-edities. Tenable heeft enkele dagen geleden versies 10.6.3 en 10.5.7 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

Nessus 10.6.3



Security Updates Fixed a local privilege escalation bug. For more information, see the Tenable Product Security Advisory TNS-2023-40. Bug Fixes Improved the URL parsing when running web application scans against internal hosts. 01704954 Tenable Nessus Expert Nessus 10.5.7



Security Updates Fixed a local privilege escalation bug. For more information, see the Tenable Product Security Advisory TNS-2023-39.