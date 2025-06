Versie 1.7.1 van HandBrake is verschenen. Dit opensourceprogramma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan filmmateriaal omzetten naar bestanden met onder meer een h.264-, h265- of mpeg4-beeldindeling en een aac-, ac3-, mp3- of Ogg Vorbis-geluidsindeling. Er zijn presets aanwezig voor veelgebruikte apparatuur, zoals een iPad, AppleTV of Android-tablet en er kan ook met zaken als hoofdstukindeling en ondertiteling rekening gehouden worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Video Fixed Decomb filter producing corrupted frames with 10-bit depth or higher source (#5518)

Fixed a potential crash when using the Comb Detect filter on an RGB source

Fixed Intel QSV devices enumeration where devices from other vendors are present (#5317, #5177) Mac Fixed an issue opening EyeTV sources (#5514)