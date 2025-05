Versie 1.9.2 van HandBrake is verschenen. Dit opensourceprogramma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan beeldmateriaal omzetten naar bestanden met onder meer een H.264-, H.265- of MPEG-4-beeldindeling en een AAC-, AC-3-, MP3- of Ogg Vorbis-geluidsindeling. Er zijn presets aanwezig voor veelgebruikte apparatuur, zoals een iPad, Apple TV of Android-tablet. Ook kan er rekening worden gehouden met zaken als hoofdstukindeling en ondertiteling rekening gehouden worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

General Allowed muxing NVENC AV1 and VCN AV1 in WebM container

Fixed a crash that could happen when a source contains chapters with no titles (#6565) Windows Fixed and issue where the audio track name would not reset on source track change. (#6642)