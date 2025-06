De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben versie 14.0 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux, waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

The FreeBSD Release Engineering Team is pleased to announce the availability of FreeBSD 14.0-RELEASE. This is the first release from the stable/14 branch. Some of the highlights:

OpenSSH has been updated to version 9.5p1.

OpenSSL has been updated to version 3.0.12, a major upgrade from OpenSSL 1.1.1t in FreeBSD 13.2-RELEASE.

The bhyve hypervisor now supports TPM and GPU passthrough.

FreeBSD supports up to 1024 cores on the amd64 and arm64 platforms.

ZFS has been upgraded to OpenZFS release 2.2, providing significant performance improvements.

It is now possible to perform background filesystem checks on UFS file systems running with journaled soft updates.

Experimental ZFS images are now available for AWS and Azure.

The default congestion control mechanism for TCP is now CUBIC.

And much more…

For a complete list of new features and known problems, please see the online release notes and errata list, available at: