De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben kort geleden versie 13.4 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux, waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

The FreeBSD Release Engineering Team is pleased to announce the availability of FreeBSD 13.4-RELEASE. This is the fifth release of the stable/13 branch. Since this release is occurring late in a legacy stable branch, there are few new features; rather, the focus is primarily on maintenance. As such, changes since 13.3-RELEASE consist mostly of bug fixes, driver updates, and new versions of externally-maintained software.