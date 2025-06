De Mozilla Foundation heeft kort na het verschijnen van versie 128.2.2 van Thunderbird alweer een opvolger uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. De aanpassingen voor OAuth2 die in versie 128.2.2 zijn doorgevoerd bleken niet helemaal goed te werken en zijn in deze uitgave weer teruggedraaid:

What’s Fixed Reverted OAuth2 changes from 128.2.2esr due to authentication timeout after upgrade