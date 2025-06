Er is een nieuwe stabiele uitgave uit de 1.x-serie van MediaPortal verschenen. Met dit programma kan een Windows-machine als hart van de multimediahardware in de huiskamer worden gebruikt. Zo kan op een eenvoudige manier naar radio en muziek worden geluisterd, en naar video's en dvd's worden gekeken. Ook kunnen tv-programma's worden opgenomen. Door middel van plug-ins en extensies kan de functionaliteit worden uitgebreid en kan de look & feel van het programma worden aangepast. De changelog voor versie 1.35 kan hieronder worden gevonden:

Bugfixes: [MP1-5221] - Core: Fix FrameGrabbing for EVR

[MP1-5222] - TV Server: Fix ISO-8859-10/14 DVB text encodings

[MP1-5224] - Fix Card "CancelTune" request Improvement / Rework: [MP1-5223] - Improvement of RefreshRateChanger

DefaultWideHD skin update