Er is een nieuwe stabiele uitgave uit de 1.x-serie van MediaPortal verschenen. Met dit programma kan een Windows-machine als hart van de multimediahardware in de huiskamer worden gebruikt. Zo kan op een eenvoudige manier naar radio en muziek worden geluisterd, en naar video's en dvd's worden gekeken. Ook kunnen tv-programma's worden opgenomen. Door middel van plug-ins en extensies kan de functionaliteit worden uitgebreid en kan de look & feel van het programma worden aangepast. Hieronder zijn de belangrijkste veranderingen uit deze uitgave voor je op een rijtje gezet:

[MP1-5064] - Obsolete text in SetupTV.exe /configure-db dialog

[MP1-5130] - Stretched playback for videos with 1080x1920 resolution

[MP1-5170] - Fix VCRedist 2008 detection in DeployTools

[MP1-5172] - BASS: deadlock when accesing GetChannelData

[MP1-5173] - GUIMusic: wrong start of music item if gui list includes playlist item file

[MP1-5177] - MP Audiorenderer: video/audio sync issuse while seek/resume

[MP1-5154] - Mediaportal switch to SharpDX and Make x64 version

[MP1-5167] - Add GUIFacadeControl to Home plugin

[MP1-5163] - Update Titan skin

[MP1-5164] - Update Gentle .Net in TV Server

[MP1-5168] - Add Host Detect Method settings

Update Default Wide HD skin

Swedish language file update

[MP1-5171] - Update to MPC-HC subtitle engine 2.0.0

[MP1-5174] - Add Windows 11, 2019, 2022 support to TV Server

[MP1-5175] - Rework swedish webepg grabbers

[MP1-5176] - TvSpielfilm broken

For use Bluray with BD-J support, please read the Wiki

You can review the complete change log for this Release by using the link below: