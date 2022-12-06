De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben versie 12.4 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux, waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

FreeBSD 12.4-RELEASE Announcement The FreeBSD Release Engineering Team is pleased to announce the availability of FreeBSD 12.4-RELEASE. This is the fifth release of the stable/12 branch. Some of the highlights: The ena(4) kernel driver has been updated to 2.6.1.

The if_epair(4) driver now allows multiple cores to be used to process traffic to improve performance.

The unbound(8) utility has been updated to version 1.16.3.

The telnetd(8) daemon has been deprecated.

The tcpdump(1) utility now allow users to set a number on rules which will be exposed as part of the pflog header.

OpenSSL has been updated to 1.1.1q.

OpenSSH has been updated to 9.1p1.

The LLVM toolchain suite has been updated to version 13.0.0.

The dma(8) utility has been updated to snapshot 2022-01-27.

The file(1) utility has been updated to version 5.43.

The libarchive(3) library has been updated to version 3.6.0.

And much more…​ For a complete list of new features and known problems, please see the online release notes and errata list, available at: https://www.FreeBSD.org/releases/12.4R/relnotes/

https://www.FreeBSD.org/releases/12.4R/errata/ For more information about FreeBSD release engineering activities, please see: https://www.FreeBSD.org/releng/