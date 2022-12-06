Software-update: FreeBSD 12.4

FreeBSD logo (75 pix) De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben versie 12.4 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux, waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

FreeBSD 12.4-RELEASE Announcement

The FreeBSD Release Engineering Team is pleased to announce the availability of FreeBSD 12.4-RELEASE. This is the fifth release of the stable/12 branch.

Some of the highlights:

  • The ena(4) kernel driver has been updated to 2.6.1.
  • The if_epair(4) driver now allows multiple cores to be used to process traffic to improve performance.
  • The unbound(8) utility has been updated to version 1.16.3.
  • The telnetd(8) daemon has been deprecated.
  • The tcpdump(1) utility now allow users to set a number on rules which will be exposed as part of the pflog header.
  • OpenSSL has been updated to 1.1.1q.
  • OpenSSH has been updated to 9.1p1.
  • The LLVM toolchain suite has been updated to version 13.0.0.
  • The dma(8) utility has been updated to snapshot 2022-01-27.
  • The file(1) utility has been updated to version 5.43.
  • The libarchive(3) library has been updated to version 3.6.0.
  • And much more…​

For a complete list of new features and known problems, please see the online release notes and errata list, available at:

For more information about FreeBSD release engineering activities, please see:

FreeBSD 9 screenshot (620 pix)

Versienummer 12.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen BSD
Website FreeBSD
Download https://www.freebsd.org/where.html
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 06-12-2022 18:25 15

06-12-2022 • 18:25

15

Bron: FreeBSD

Update-historie

16-06 FreeBSD 15.1 22
10-03 FreeBSD 14.4 2
02-12 FreeBSD 15.0 22
06-'25 FreeBSD 14.3 9
03-'25 FreeBSD 13.5 21
12-'24 FreeBSD 14.2 0
09-'24 FreeBSD 13.4 8
06-'24 FreeBSD 14.1 25
11-'23 FreeBSD 14.0 43
04-'23 FreeBSD 13.2 22
Meer historie

Lees meer

FreeBSD

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Overige software

Reacties (15)

-Moderatie-faq
15
15
13
1
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
syl765 7 december 2022 07:30
Die fix is al gedaan op de 12.4-RELENG branch voordat deze gereleased is.
https://www.freebsd.org/s...FreeBSD-SA-22:15.ping.asc

Die zit dus gewoon in de release. In het artikel staat ook dat OPNSense een patch heeft uitgebracht. Tevens draait ping binnen een zogenaamde capability mode sandbox wat de applicatie al redelijk beperkt. Ook moet je nog eens een host pingen die jou dus de verkeerde pakketje terug gaat sturen. Ofwel je moet wel heel veel pech hebben als je hiermee gepakt wil worden. Er zullen weinig pfsense / OPNSense routers zijn die hele IP ranges pingen in hun dagelijkse taken.
Videopac 6 december 2022 23:16
Mulit-core PPPoE ondersteuning?
thijsjek @Videopac6 december 2022 23:40
Nee. Het heeft niets met de driver if_epairb(4) te maken. Als het al een driver zou zijn is het igb(4). Het probleem zit in de de NIC zelf.

Bron: https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=203856#c11
Mad-Djek @Videopac7 december 2022 08:41
Ik ben niet zo bekend met PPPoE. Wat is dit? En waarom zou je het multi-core willen? Heeft het te maken met internet of iets in die richting?
westlym @Mad-Djek7 december 2022 09:13
Freedom internet werkt met PPPoE, en als je OPNsense of Pfsense op een x64_86 systeem installeert, kan je multicore cpu het bovenstaande niet handelen (meerdere core), alleen maar singlecore. Maar ik ben geen expert, dus misschien leg ik dit op de verkeerde manier uit.
Insomnia1988 @westlym7 december 2022 16:43
Ik lees nou toch al een tijdje dat er problemen zijn met dat PPPoE. Is dat nou zo complex ?ik zou graag de reden willen weten waarom ze het niet oplossen. Dus als iemand dat weet hoor ik het graag :)
westlym @Insomnia19887 december 2022 20:46
Complex niet, maar de meeste onboard cpu barebones hebben moeite met die pppoe, als je gebruik wil maken van pfsense en opnsense. Ik heb hier 3000G en volgens mij heeft ie geen moeite met die pppoe, want die haalt single core 3,5 GHz. De meeste mensen willen onboard cpu gebruiken in een router, die nauwelijks 15 watt gebruiken. Maar de meeste zijn Intel - amd cpu's, en geen arm cpu's.
Insomnia1988 @westlym7 december 2022 22:37
Ah dus als ik je goed begrijp als je er gewoon een desktop I5 tegen aan zou gooien bijvoorbeeld 2de gen dan is het geen probleem?
westlym @Insomnia19887 december 2022 22:41
In principe niet. Wel een dure stroomrekening.
Videopac @westlym7 december 2022 10:12
Dat klopt en geldt o.a. ook voor KPN.
DVBNL 7 december 2022 05:56
Ik lees niks over een fix voor de Ping vulnerability.

https://thehackernews.com...vulnerability-allows.html

Alle pfSense boxen draaien FreeBSD
ISaFeeliN @DVBNL7 december 2022 09:08
Da's gewoon een freebsd-update fetch install en klaar.
DVBNL @ISaFeeliN7 december 2022 10:33
Voor OPNsense wel idd, maar pfSense heeft zelf nog geen patch gereleased. Ben er verder technisch nog niet ingedoken, maar zal straks eens kijken of dezelfde patch ook op pfSense werkt aangezien het een fork is.
NIK0 @DVBNL7 december 2022 19:44
@DVBNL Volgens mij gaan ze er niet veel aan doen:
https://twitter.com/pfsense/status/1599758159026929665
DVBNL @NIK08 december 2022 10:42
Thanks! Niet vulnerable met dping dus

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.