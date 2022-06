De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben versie 12.3 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux, waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. Uitgebreide release notes kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

The FreeBSD Release Engineering Team is pleased to announce the availability of FreeBSD 12.3-RELEASE. This is the fourth release of the stable/12 branch. Some of the highlights:

Updates to various networking drivers.

Several updates to upstream contributed software.

Several userland application improvements and kernel bug fixes.

And much more…​

For a complete list of new features and known problems, please see the online release notes and errata list, available at:

For more information about FreeBSD release engineering activities, please see: