Versie 15.92 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Project TODO panel Visible columns are remembered between sessions.

Column sort has been added.

A search box has been added. Added two new context menu items: Copy to clipboard

Save to file...

Items are copied and saved CSV formatted. Copy as HTML Made some small changes to create better code. Erlang highlighter Added a new highlighter for Erlang source files. Elixir highlighter Added a new highlighter for Elixir source files. Nim highlighter Added a new highlighter for Nim source files. Tools Tools in tools menu and on toolbars can now use Gif images, as well as png, bmp and icons. Fixed A few issues reported by users.

A few minor LSP response issues.