Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed Issue 7787 Possible issue when deleting multiple tags from a transaction.

Issue 7792 Search for tags was broken in rules

Issue 7803 @zqye fixed an issue where the cron job would fire when not necessary.

Issue 7771 Unclear use of language in rule trigger

Issue 7818 Amount was negative instead of positive.

Issue 7810 Bad math

Asset accounts will correctly show transaction groups API Lots of new, undocumented v2 API endpoints.

Issue 7845 Could not reconcile over API