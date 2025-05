Versie 5.15.3 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de gangbaarste besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Het programma is sinds kort ook in het Nederlands te gebruiken. Sinds versie 5.15.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Zoom 5.15.3 New and enhanced features Additional MSI/PLIST/GPO/MDM option Disable first install onboarding experience - DisableZoomOnboarding Disabled by default, this allows admins to disable the onboarding experience displayed the first time the Zoom desktop client is installed.

Resolved Issues Minor bug fixes Zoom 5.15.2 Resolved Issues Minor bug fixes

Security enhancements Zoom 5.15.1 Resolved issues Resolved an issue with the Zoom desktop client not displaying the correct language