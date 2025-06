Versie 3.19 van Tixati is uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux en het programma toont geen advertenties. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Tixati version 3.19: Fixed cumulative overflow problems in piece creation limiter

Added workaround for popup menu positioning problems on GTK3-Wayland desktops

Now correctly applying language translations in new tree/list view controls

Fixed problems with optional column selection in split DL/UL transfers view

No completion notifications for files/folders with priority set to off