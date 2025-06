Versie 4.3.1 van Audacious is uitgekomen. Audacious is een lichtgewicht en opensource-muziekspeler en in zekere zin de opvolger van xmms . Het programma kan audio-cd's afspelen of muziekbestanden op de computer, maar ook direct streamen van internet. Het heeft een equalizer aan boord en kan overweg met Winamp-skins. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en verschillende Linux-distributies. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Bugs fixed: Fix incorrect detection of SymMod files as MP3 files (#1188)

Fix reading of invalid ID3v2.4 tags (#1205)

Fix seek errors for some FLAC files (#1211) Other changes: Add Qt 6 support for the hotkey plugin

Restore saved volume settings on macOS

Support Meson on BSD systems

Set WM_WINDOW_ROLE for top-level X11 windows

Optimize bundled Winamp skins with OptiPNG (#1212)

Update translations