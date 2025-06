Phil Harvey heeft versie 12.62 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.60. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.62: Added basic read support for WPG images

Added ImageDataMD5 support for HEIC images

Added support for RAR version 5.0 compressed files (thanks Amir Gooran)

Added a few new XMP-aux tags (thanks John Ellis)

Made Composite tags available for use in -fileNUM argument

Better handling of FlashPix VT_EMPTY value

Fixed "Can't write" error when specifying a .webp file for the -o option

API Changes: Added NoWarning option