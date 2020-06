Versie 4.0.4 van Audacious is uitgekomen. Audacious is een lichtgewicht en opensource-muziekspeler en in zekere zin de opvolger van xmms. Het programma kan audio-cd's afspelen of muziekbestanden op de computer, maar ook direct streamen van internet. Het heeft een equalizer aan boord en kan overweg met Winamp-skins. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en verschillende Linux-distributies. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Qt interface changes: Fixed files being moved instead of copied when dragged to a file manager (#986)

Added keyboard shortcuts for Open/Add Folder (#989)

Fixed space being reserved for disabled infobar visualization (#990)

Fixed playlist rows sometimes changing height at song change Qt Winamp Classic interface changes: Enabled window snapping to screen edges (#985)

Enabled dragging files from file manager (contributed by GitHub user iDarkTemplar) Other changes: Fixed warnings when building Audacious with link-time optimizations

Fixed stuck startup notification under MATE when Audacious was already running

Updated translations