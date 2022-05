Versie 4.0.5 van Audacious is uitgekomen. Audacious is een lichtgewicht en opensource-muziekspeler en in zekere zin de opvolger van xmms . Het programma kan audio-cd's afspelen of muziekbestanden op de computer, maar ook direct streamen van internet. Het heeft een equalizer aan boord en kan overweg met Winamp-skins. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en verschillende Linux-distributies. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Bugs fixed: Fixed UI freeze when asterisk key was pressed (#962)

Fixed an exception when reading a large APE tag (#992)

Fixed album artist not being displayed for .m4a files (#1005)

Fixed a crash on exit with a plugin settings window open (#1007)

Fixed a crash when scrobbling with curl 7.71.0 (#1008) Other changes: Changed the default CDDB server to gnudb.org (#994)