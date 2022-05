Na een reeks van ontwikkelversies is er weer eens een stabiele uitgave van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource- en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 3.21.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.23.8: Translations Changes in version 3.23.7: Windows file associations

improve error report

improve help

Add experimental flag setting #336

language updates Changes in version 3.22.3: Enable Italian and French Changes in version 3.22.2: Fix m4a issue Changes in version 3.22.0: Merge progress

Add Chinese

text improvements

focus window on file drop

allow disabling rotation preview