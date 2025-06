Versie 23.4.0a van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar er zijn ook downloads voor Windows en macOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensourceprojecten, zoals FFmpeg en het MLT-videoframework. Deze uitgave moet het probleem verhelpen dat projecten onder bepaalde omstandigheden niet konden worden geopend.

We would like to announce the immediate availability of Kdenlive 23.04.0a fixing an issue where projects would fail to load under certain circumstances. We recommend all users to update.