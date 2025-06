Versie 24.12.3 van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd, niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar er zijn ook downloads voor Windows en macOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensourceprojecten, zoals FFmpeg en het MLT-videoframework. In deze uitgave treffen we een kleine verzameling bugfixes aan:

Kdenlive 24.12.3 released The last maintenance release of the 24.12 cycle is out. Fix audio playback breaks when switching between bin clips. Commit. See bug #500491.

Fix crash on single item deletion in group. Commit.

Fix crash pasting clips with a same track transition (like dissolve). Commit.