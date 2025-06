Microsoft heeft versie 17.13.3 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder meer Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Uitgebreide informatie over versie 17.13 is op deze pagina van Microsoft te vinden; in deze derde update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Top bug fixes Fixed an issue that could cause some build-related tools to fail with a NotImplementedException in SimpleProjectRootElementCache: Feedback ticket

Intellicode doesn't show code completion: Feedback ticket

Blazor projects breaks Intellisense 17.12.2: Feedback ticket

Can't dismiss error dialogs with ESC: Feedback ticket Security advisories addressed Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability: CVE-2025-25003

.NET Elevation of Privilege Vulnerability: CVE-2025-24070

Visual Studio Installer Elevation of Privilege Vulnerability: CVE-2025-24998