Microsoft heeft versie 17.12.3 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder meer Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.12 is op deze pagina van Microsoft te vinden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Top bug fixes NuGet errors after upgrading from VS v17.11.6 to v17.12 with .NET 9. Feedback ticket

Private Unity messages incorrectly marked as unused IDE0051. Feedback ticket

Intellisense stopped working in Word C++ project. Feedback ticket

Fixed an issue where characters might be duplicated when typing in a file containing an embedded language. Feedback ticket

Fixed an issue in which resolving merge conflicts in .razor files and .cshtml files would result in an empty window. Feedback ticket

Azure Devops Permalink from Visual Studio 2022 doesn't work. Feedback ticket

Fixed an issue where Visual Studio would crash if the environment variable DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT was set to 1. Feedback ticket

Fixed performance profiler start up error for C++ projects. Feedback ticket