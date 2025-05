Microsoft heeft versie 17.13.2 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder meer Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Uitgebreide informatie over versie 17.13 is op deze pagina van Microsoft te vinden; in deze tweede update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Top bug fixes from the community Fixed a hang during VS shutdown when the /setup command line parameter is specified. Feedback ticket

"Windows Principal functionality is not supported on this platform." on Docker ComposeBuild in 17.13.0 Feedback ticket

MSBuild script fails after upgrade to 17.13.0 Feedback ticket