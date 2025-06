Penpot is een opensource ontwerpprogramma waar programmeurs en grafische ontwikkelaars in kunnen samenwerken. Het is vergelijkbaar met software zoals Figma en Lunacy. Een basisversie kan gratis worden gebruikt en er zijn ook betaalde mogelijkheden met extra functionaliteit en betere ondersteuning. In alle gevallen heb je de mogelijkheid om het zelf te hosten of om van de cloud van Penpot gebruik te maken. Versie 2.5.2 van Penpot uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features When the workspace is empty, set default the board creation tool Taiga #9425 Bugs fixed Fix scroll on storybook docs taiga #9962

Navigate tracking event firing multiple times Taiga #10415

Fix problem with selection colors Taiga #10376

Fix scroll on storybook icons list taiga #9962