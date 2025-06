Asustor heeft kort geleden een nieuwe versie van Asustor Data Master uitgebracht, de beheerssoftware voor al haar nasproducten. Voor meer informatie over ADM verwijzen we naar deze pagina. In deze uitgave is ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe AS-T10G3, is het mogelijk een nieuwe folder aan te maken wanneer er bestanden worden verplaatst of gekopieerd en zijn er de nodige beveiligingsproblemen verholpen. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's New: Adds support for the ASUSTOR AS-T10G3 on compatible NAS devices. Change log: Active Directory users can now access NAS through SMB using the NAS hostname.

A new folder can be created as the target folder when copying or moving files.

Samba package updated to fix potential vulnerabilities: CVE-2022-38023. (AS-2022-017)

CUPS package updated to fix potential vulnerabilities: CVE-2022-26691.

Sudo package updated to fix potential vulnerabilities: CVE-2023-22809. (AS-2023-001)

ADM File Explorer bug fixes.

Snapshot Center bug fixes.

Share Link browsing page bug fixes.

Improved multilingual strings.

Miscellaneous bug fixes.