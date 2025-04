Versie 3.7.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes and changes: Minor improvements in download performance.

Scripts set On queue finish are no longer persistent by default.

Improved Test Server to handle more failure cases.

Priority list in Add NZB-window was missing Paused priority.

Keyboard shortcuts did not work if not in Tabbed-mode.

Keyboard shortcut S did not reload status information.

In history API-call the stage_log could be empty.

Using the - character broke the queue/history search.

character broke the queue/history search. Improved detection and handling of stuck jobs.