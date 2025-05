Versie 4.2.2 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug-fixes: RSS readout could result in a crash if Duplicate Detection was enabled.

Passwords were not always correctly parsed.

Warnings could show even if helpful_warnings was disabled.

was disabled. Duplicate Detection would trigger again on URLs if they were resumed.

Windows: Fatal crash could occur if ran as Service or on older Windows versions. Changes: Parsing of filenames from the NZB was extended to allow more exotic formatting.

Windows: Installer will automatically shutdown SABnzbd if it is running.