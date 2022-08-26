Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New: Improved updating functionality

Performance improvements

Detection and remediation improvements Some Issues now addressed: Fixed: "Windows startup" setting gets enabled after updating MBAM even though the setting is disabled pre-update

Fixed: Resource leak in RTP driver initialization failure causes BSOD under certain circumstances

Fixed: Scheduled scan cannot be started leading to Crash (Win11 only)