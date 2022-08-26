Software-update: Malwarebytes 4.5.14.210

Malwarebytes 2016 logo (75 pix) Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New:

  • Improved updating functionality
  • Performance improvements
  • Detection and remediation improvements

Some Issues now addressed:

  • Fixed: "Windows startup" setting gets enabled after updating MBAM even though the setting is disabled pre-update
  • Fixed: Resource leak in RTP driver initialization failure causes BSOD under certain circumstances
  • Fixed: Scheduled scan cannot be started leading to Crash (Win11 only)

Malwarebytes

Versienummer 4.5.14.210
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Malwarebytes
Download https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-08-2022 10:17 0

26-08-2022 • 10:17

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Bron: Malwarebytes

Update-historie

05-'24 Malwarebytes 5.1.4 18
04-'24 Malwarebytes 5.1.3 0
04-'24 Malwarebytes 5.1.2 0
03-'24 Malwarebytes 5.1.1 15
03-'24 Malwarebytes 5.1 2
02-'24 Malwarebytes 5.0 56
10-'23 Malwarebytes 4.6.5.293 23
10-'23 Malwarebytes 4.6.4.286 31
09-'23 Malwarebytes 4.6.3.282 2
09-'23 Malwarebytes 4.6.2.281 10
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Malwarebytes

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

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