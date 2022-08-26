TechSmith heeft versie 2022.1.1 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht en meteen de dag erna een opvolger. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Video Support Improved support for HEVC-encoded video files. Visual FX Added canvas snapping for Visual FX with corner and center handles. Cursors Cursor path line types now show as disabled when they are unavailable.

When generating cursor paths, the last keyframe will now be selected first.

Esc key will now exit Cursor Path Editing. Bug fixes Fixed a crash that could occur when reversing a TREC file without screen media.

Fixed a startup crash for Japanese users.

Fixed an issue that could cause Transitions to be listed out of alpha order.

Fixed an issue that could cause Copy Selected Effects to be shown when it should not be.

Fixed an error that could occur when extending a media.

Fixed a bug that could prevent Behaviors from showing in the Favorites dropdown on startup.

Fixed a bug that could cause a cursor point to be deselected when clicking with a modifier key.

Fixed a bug that cause effects to be removed when replacing a media.