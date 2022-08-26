Software-update: UCheck 4.5.0.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 4.5.0.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 235 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In deze uitgave zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Changes in version 4.5.0.0:
  • Updated to core 6.5.0
    • Minor fixes

UCheck

Versienummer 4.5.0.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Bestandsgrootte 27,64MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-08-2022 07:49
6 • submitter: Pcfreakske2000

26-08-2022 • 07:49

6

Submitter: Pcfreakske2000

Bron: Adlice Software

Update-historie

20-07 UCheck 6.7.5 0
23-06 UCheck 6.7.3 11
02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
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UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (6)

-Moderatie-faq
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pdxnet96 26 augustus 2022 10:05
Ik gebruik WinGet van Microsoft.

Met 1 command line opdracht alles updaten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@pdxnet9626 augustus 2022 10:39
Ik gebruik Winget ook wel eens maar vind het toch nog niet ideaal. Niet alles kan worden geupgrade (visual C runtime bijvoorbeeld) en de repository is soms vrij laat met het beschikbaar stellen van een nieuwe versie.

Wat betreft ondersteunde software vind ik Ucheck nog redelijk beperkt maar gebruik ik liever Sumo welke een veelvoud aan software herkent en kan controleren.
slechtvalk @Bor26 augustus 2022 21:17
Ik gebruik ook al een tijd Sumo. Ik heb de betaalde versie. De ontwikkelaar is ook zeer benaderbaar.
Soeski 27 augustus 2022 11:43
Ohja, Sumo. Moest je zelf (in de gratis versie) alles downloaden per stuk, enn op de SuMo server krijg je vaak de "backend failed" zoals nu. Ik blijf wel bij PatchMyPC.

/edit: Ik heb beide onderstaande issues nog nooit ervaren, dus voor mij is het een fijn programma.

[Reactie gewijzigd door Soeski op 24 juli 2024 10:20]

weballey @Soeski28 augustus 2022 11:44
PatchMyPC installeert ook doodleuk oudere versies over nieuwere heen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Soeski27 augustus 2022 13:28
Ik gebruik Sumo al jaren en heb werkelijk nog nooit een 'backend failed' melding gezien. PatchMyPC heeft zijn eigen problemen met o.a. dagen achterlopen van patches, fout gaande of default instelling resettende updates.

UCheck lijkt overigens meer op PatchMyPC dan Sumo

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 10:20]


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