AMD heeft een nieuwe versie van zijn Ryzen Chipset-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de zevende generatie AMD A-processoren en hoger, en de TRX40-chipsets en hoger. De drivers zijn geschikt voor Windows 10 en hoger. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.
Release Highlights
Known Issues
- Windows 11 22H2 OS support added
- Sometimes custom install fails to upgrade to latest drivers.
- Text alignment issues may be seen on Russian language.
- Manual system restart required on Non-English OS after the installation is complete.
- Windows Installer pop-up message may appear during the installation.
- Uninstall summary log may incorrectly show uninstall status as fail on non-English OS.