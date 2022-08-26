Driver-update: AMD Ryzen Chipset Drivers 4.08.09.2337

AMD Ryzen logo (79 pix) AMD heeft een nieuwe versie van zijn Ryzen Chipset-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de zevende generatie AMD A-processoren en hoger, en de TRX40-chipsets en hoger. De drivers zijn geschikt voor Windows 10 en hoger. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Release Highlights
  • Windows 11 22H2 OS support added
Known Issues
  • Sometimes custom install fails to upgrade to latest drivers.
  • Text alignment issues may be seen on Russian language.
  • Manual system restart required on Non-English OS after the installation is complete.
  • Windows Installer pop-up message may appear during the installation.
  • Uninstall summary log may incorrectly show uninstall status as fail on non-English OS.

AMD Ryzen Chipset Drivers

Versienummer 4.08.09.2337
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website AMD
Download https://www.amd.com/en/support
Bestandsgrootte 52,94MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-08-2022 10:25
13 • submitter: zikje

26-08-2022 • 10:25

13

Submitter: zikje

Bron: AMD

Update-historie

31-07 AMD Ryzen Chipset Driver 8.07.16.1035 14
10-03 AMD Ryzen Chipset Driver 8.02.18.557 6
19-02 AMD Ryzen Chipset Driver 8.01.20.513 16
11-12 AMD Ryzen Chipset Driver 7.11.26.2142 16
06-'25 AMD Ryzen Chipset Drivers 7.06.02.123 17
04-'25 AMD Ryzen Chipset Drivers 7.04.09.545 18
02-'25 AMD Ryzen Chipset Drivers 7.02.13.148 11
10-'24 AMD Ryzen Chipset Drivers 6.10.17.152 12
07-'24 AMD Ryzen Chipset Drivers 6.07.22.037 62
06-'24 AMD Ryzen Chipset Drivers 6.05.28.016 24
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AMD Ryzen Chipset Drivers

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Reacties (13)

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Mitsuko 26 augustus 2022 18:15
Afgezien van de Release Highlights staat ook het volgende in de release notes:
  • AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support: New program supported added
  • AMD SFH Driver: Bug fixes
  • AMD MicroPEP Driver: Bug fixes
  • AMD PMF Driver: Bug fixes
  • AMD PPM Provisioning File Driver: More flexible power slider setting on processor power management in AC vs DC power source
  • AMD USB4 CM Driver (alleen Windows 10): S0i3 support with display(s) behind Thunderbolt/USB4 docks and few bug fixes
  • AMD AMS Mailbox Driver: Bug fixes
postbus51 @Mitsuko11 september 2022 02:28
alleen het powerplan is nieuw de rest (alleen de ryzen cpu en chipset) is het zelfde als de vorige release
darkness_nightf 26 augustus 2022 11:10
https://www.amd.com/en/support

[Reactie gewijzigd door darkness_nightf op 22 juli 2024 19:19]

skullsplitter @darkness_nightf26 augustus 2022 15:01
Dit. Want linkje naar download blokkeert meteen.
acale 26 augustus 2022 18:17
Die 'AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management', is dit nog steeds alleen bedoeld voor de Ryzen 3000 serie?
Kush2000 @acale26 augustus 2022 18:24
Ryzen 5000 gebruikt die energieplannen niet meer.
Aardedraadje 26 augustus 2022 21:08
"Windows Installer pop-up message may appear during the installation."

Zou echt supertop zijn als ze deze eens fixen, ik heb op 2 systemen het probleem waar de drivers niet meer willen installeren. Reinstall werkt ook niet meer. Probleem is al een jaar ongeveer bekend op diverse fora.

[Reactie gewijzigd door Aardedraadje op 22 juli 2024 19:19]

SkyStreaker @Aardedraadje18 september 2022 12:54
Waarschijnlijk ook hier weer: SkyStreaker in 'AMD Ryzen Chipset Drivers 4.06.10.651'
Aardedraadje @SkyStreaker18 september 2022 14:40
Hey top dat je ff de tijd neemt dit te delen, oorzaak lijkt inderdaad hetzelfde te zijn. Ik ga de fix vanavond even uitproberen als ik weer achter de PC kruip :)
SkyStreaker @Aardedraadje24 september 2022 18:33
Werkte dit voor jou, trouwens?
Knijpoog 26 augustus 2022 14:17
For use with systems running Ubuntu, RHEL/CentOS and SLED/SLES.
Ook geschikt voor linux
postbus51 @Knijpoog26 augustus 2022 19:34
alleen voor graphics video
niet chipset
SkyStreaker 18 september 2022 12:55
Voor de Win11 gebruikers die de welbekende installatie-errors krijgen: klik hier

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