Software-update: Media Player Classic - Home Cinema 1.9.23

Media Player Classic logo (75 pix)In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.23 is hieronder te vinden.

Updates:
  • Updated LAV Filters to version 0.76.1-25-g24efe
Changes/additions/improvements:
  • Some font related efficiency improvements for rendering the player menu
  • Thumbnail sheet now uses a dark background color if dark theme is enabled
Fixes:
  • Fixed an issue with manual rotation with EVR-CP for videos that already had automatic rotation
  • Fixed an issue with parsing background color tags in WebVTT subtitles
  • Fixed a regression with YDL preferred video format setting
  • Several other small fixes

Media Player Classic - Home Cinema screenshot (620 pix)

Versienummer 1.9.23
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Doom9
Download https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/tag/1.9.23
Bestandsgrootte 17,41MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-08-2022 18:48 32

26-08-2022 • 18:48

32

Bron: Doom9

Update-historie

21-07 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.4 0
17-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.3 5
04-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.2 1
20-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.1 0
04-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.0 10
20-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.4 0
04-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.3 0
16-02 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.2 14
27-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.1 0
08-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.0 4
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Media Player Classic - Home Cinema

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (32)

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Kimbo72 27 augustus 2022 02:19
Sinds een tijdje speel mijn MPC geen MIDI files meer.
MIDI files staat wel aangevinkt.

Iemand een idee waar dit door komt?
Orac @Kimbo7227 augustus 2022 10:32
Uit FAQ (vertaald) van K-Lite Codec Pack:
V: In sommige programma's heb ik geen geluid.

A: Start de Codec Tweak Tool. Het heeft een oplossing voor gebroken audio (Midi, WaveOut). Het zal enkele ontbrekende registersleutels herstellen.

Start -> Programma's -> K-Lite Codec Pack -> Extra's -> Codec Tweak Tool

Als de oplossing grijs wordt weergegeven, of als de oplossing geen effect heeft, dan is uw probleem waarschijnlijk ernstiger dan een paar ontbrekende registersleutels. Het opnieuw installeren van de audiodrivers zou uw probleem kunnen oplossen.

[Reactie gewijzigd door Orac op 22 juli 2024 14:48]

Kimbo72 @Orac27 augustus 2022 18:24
Ik heb de K-Lite Codec Pack opnieuw geïnstalleerd maar zonder effect.

Bedankt voor het meedenken.
jurroen @Kimbo7227 augustus 2022 20:43
In de reactie van @Orac staat ook nergens dat het opnieuw installeren van het codec pack het zou moeten oplossen.

Probeer die tweak tool eens en anders een herinstallatie van je audio drivers (wat iets anders is dan codecs) ;)
Kimbo72 @jurroen28 augustus 2022 01:37
Helaas geen succes. Misschien in er iets in Windows stuk zodat MPC dat niet kan gebruiken.
ThanosReXXX @Kimbo7229 augustus 2022 14:10
Heb je wellicht hier nog wat aan?

http://www.codecguide.com...ion_tips.htm?version=1698

Daar zijn nog wat oplossingen op te vinden, en anders is er ook nog een optie om je vraag daar bij het aan de site gekoppelde forum neer te leggen.
Kimbo72 @ThanosReXXX30 augustus 2022 01:00
Bedankt voor de moeite _/-\o_
ThanosReXXX @Kimbo7230 augustus 2022 11:46
Graag gedaan. Hoop dat je er wat aan hebt. ;)
koelpasta @Kimbo7227 augustus 2022 11:43
Wat is een tijdje en welke versie van windows heb je het over?
Kimbo72 @koelpasta27 augustus 2022 18:26
Ik gebruik Windows 10 met een AMD Ryzen 9 3900X en 16 GB.
koelpasta @Kimbo7228 augustus 2022 12:41
Hmm, geen idee. Ik gebruik v1.9.6 en die speelt .mid af, blijkbaar via de standaard windows GS synth.
Het schijnt dat MPC de default midi device van het systeem gebruikt. Mischien is dat wat er mis is bij jou, dus dan zou je even naar de default settings van windows moeten kijken.

Voor midi's wil ik je echter een andere player aanraden. Laatst kreeg ik een nostalgiewaas voor XG midi's en was met foobar2000, de foo_midi component en een oude yamaha (s-yxg50) plugin geholpen. Doet niet onder voor de beste yamaha XG hardware van 20 jaar geleden.
( https://www.youtube.com/watch?v=Hmxe0ui_Yzo )
Maar goed, grote kans dat je het allemaal in MPC wilt afspelen dus waarschijnlijk nutteloze info. :)
Kimbo72 @koelpasta29 augustus 2022 01:02
Nee hoor helemaal niet, leuke informatie.
Ik heb zelf het vermoede dan die windows GS synth niet meer werkt of uit staat.

Kan het wel in Cubase afspelen maar dan moet het programma eerst opstarten.
Ik ga het even uitzoeken hoe het zit met de windows GS synth.
Het rare is dat MPC wel de MIDI signale uitzend.

Toch bedankt voor het meedenken.
Tosti55 27 augustus 2022 00:30
Nostalgie.. zal nooit vergeten worden..
Kimbo72 @Tosti5527 augustus 2022 02:17
Gebruik het nog steeds.
AndreStarTrek @Kimbo7227 augustus 2022 02:36
Hier zo ook, voor mij nog steeds de beste speler. Simpel clean je kan hier niet mis mee gaan.
honey @AndreStarTrek27 augustus 2022 10:03
Wat is er beter dan VLC player?
MD1975 @honey27 augustus 2022 12:17
Bij mij liep VLC steeds vaker (op meerdere pc's) niet meer synchroon qua audio en video. Dan liep ik te klungelen met 1 tot 3 seconden vooruit of achteruit, bijstellen middenin de film, pff. Met MPC was niet aan de orde, nooit meer teruggegaan.
honey @MD197527 augustus 2022 13:24
Apart. Zelf nooit problemen gehad en gebruik deze app al jaren.
Ablaze @honey27 augustus 2022 10:43
Zijn beiden goede spelers.

VLC is multiplatform en heeft meer geavanceerde functies.
MPC-HC heeft het (voor veel mensen bekende) originele uiterlijk van Windows Media Player en start sneller op, is vrij no-nonsense.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 14:48]

TheVivaldi @Ablaze27 augustus 2022 17:10
MPC is in zekere zin ook multiplatform als je de Qt-versie meerekent: https://github.com/mpc-qt/mpc-qt
vix-ducis @honey27 augustus 2022 13:40
Correct me if I'm wrong, maar bij VLC moet je het doen met de codecs en de rendering die ingebakken zitten in de software. Bij MPCHC bepaal je zelf welke codecs je gebruikt voor welke media af ste spelen. Het is al een tijdje geleden sinds ik ze zelf gebruikte, maar vroeger bood een renderer als MadVR echt wel een betere kwaliteit aan dan VLC. Het is natuurlijk ook wel meer werk om alles manueel te tweaken.
honey @vix-ducis28 augustus 2022 22:19
Ik heb nog nooit gehad dat een film niet afgespeeld kon worden. Met de andere spelers had ik dat wel, daarom ook overgestapt. Blijkbaar ondersteunen ze wel een brede selectie.
internaut @honey27 augustus 2022 15:06
PotPlayer is ook aan te raden.
Sensor55 @honey27 augustus 2022 15:40
Speelt automatisch alle files in een directory (maakt er een playlist van).
VLC kan dat niet.
TheVivaldi @Sensor5527 augustus 2022 17:10
Bij mij VLC dat wel. Sterker nog: dat kon VLC jaren geleden al bij mij.
Sensor55 @TheVivaldi2 september 2022 13:31
Ik word weggemind, maar dan hoor ik wel graag:
Hoe dan?
Dus: open een track in een directory met meerdere tracks, en laat deze automatisch allemaal afspelen...?
Bij mijn weten doet MPC dit, maar VLC niet.
Smoke @Sensor552 september 2022 14:04
Media -> Open Folder. Je kiest de map waar je files instaan en klaar. Of rechtsklikken op de map in Explorer en Play with VLC media player kiezen.
Kimbo72 @honey27 augustus 2022 18:27
VLC player werkt bij mij helemaal niet, loopt steeds vast.
Johannes99 @Kimbo7227 augustus 2022 21:27
In mijn ervaring staan de VLC ontwikkelaars ten allen tijde open voor bug reports. Heb je geprobeerd om te melden wat het probleem is?

https://code.videolan.org/videolan/vlc/-/issues/new
PeeVé @honey28 augustus 2022 09:57
precies _/-\o_
macfreak1306 27 augustus 2022 21:45
Deze versie van MPC-HC wordt ook gebundeld met sommige edities van het K-Lite codec pack. Zo ben ik erachter gekomen dat deze fork oke is! Leuk om hem ook hier nu tegen te komen!

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