In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.23 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.76.1-25-g24efe Changes/additions/improvements: Some font related efficiency improvements for rendering the player menu

Thumbnail sheet now uses a dark background color if dark theme is enabled Fixes: Fixed an issue with manual rotation with EVR-CP for videos that already had automatic rotation

Fixed an issue with parsing background color tags in WebVTT subtitles

Fixed a regression with YDL preferred video format setting

Several other small fixes