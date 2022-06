Versie 22.06 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: MXF: FFV1 support

Dolby Vision: add info about more profiles

AAC: check of missing ID_END and incoherent count of channels

NSV: better handling of buggy StarDiva agenda negative timestamps

Text: Show text frame rate

Text: frame rate precise numerator/denominator also for text streams

CDP: readout of display aspect ratio

MPEG-4/MOV: support of time codes >30 fps

TTML: Support of more timeExpression flavors Fixed: ADM: correctly map Dolby binaural render mode to track UID

Dolby Audio Metadata: first frame of action in HH:MM:SS:FF format

Dolby Vision: profiles and levels in decimal rather than in hexadecimal

MXF: fix of Dolby Vision Metadata not displayed if HDR10 metadata is present

MPEG-4/MOV: avoid buggy frame rates by taking frame rate from stts atom

CDP: better catching of wrong line21_field value

NSV: better handling of invalid frames

MXF: Include frame count in SDTI and SystemScheme1 time codes to time stamp conversion

TTML: do not show frame rate if it is from MediaInfo options

DV: timecode trace in HH:MM:SS:FF format