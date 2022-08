Opera heeft versie 90 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 90, die op Chromium 104 is gebaseerd, introduceert Opera onder meer een betaalde versie van zijn vpn-dienst.

This update includes optimization tweaks, updated and fresh translations, as well as improvements for the new VPN Pro feature. VPN Pro is out premium device-wide VPN that protects up to 6 mobile and desktop devices with one subscription. But don’t worry, our Free VPN is not going anywhere.



All changes related to this update are listed in the changelog.