Versie 22.04.1 van Linuxdistributie Ubuntu is uitgekomen, een versie die vijf jaar ondersteuning krijgt. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwe versie en vormen het jaar en de maand van uitgave het versienummer. Deze versies worden negen maanden ondersteund. Eens in de twee jaar komt er een versie uit die niet negen maanden maar vijf jaar voorzien zal worden van updates. Versie 22.04 heeft codenaam Jammy Jellyfish meegekregen, draait op Linux Kernel 5.17 en gebruikt standaard Gnome 42 als de desktopomgeving. Meer informatie over deze release is bij Omg! Ubuntu te vinden en op onze eigen voorpagina. Versie 22.04.1 is de eerste update met een verzameling bugfixes en verbeteringen. Tevens is het nu mogelijk om een upgrade vanaf Ubuntu 20.04 LTS uit te voeren.

The release of Ubuntu 22.04.1 LTS represents the consolidation of fixes and improvements identified during the initial launch of Ubuntu 22.04 LTS and is the first major milestone in our Long Term Support (LTS) commitment to our users.

Users of Ubuntu 20.04 LTS will shortly be prompted to upgrade to 22.04 LTS directly from their desktop, either automatically or as part of a scheduled update. This is a great time to start exploring Ubuntu 22.04 LTS – to read more on why it’s our best version yet, check out our launch day blog post, or keep reading for a summary of the most exciting developments.