Versie 5.2.4 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource- en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource-Scintilla Text Editor-bibliotheek, die van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apples appstore kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een standalone-executable die handig op een USB-stick meegenomen kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 5.2.4 Fix hiding selection when selection layer is SC_LAYER_UNDER_TEXT. Bug #2334.

Fix bad background colour for additional, secondary, and inactive selections when printing. Bug #2335.

Fix failures on GTK with non-UTF-8 text when multi-threading due to character set conversion code that was not thread-safe.

Fix crash when printing on Win32 in bidirectional mode with a non-empty selection.